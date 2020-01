Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Nahen Osten und USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Nahen Osten und USA:

"Eine nichtarabische Nation, die sich selbst als schiitisch-revolutionär darstellt, kann kaum Nummer eins sein. Eine Pax Irana ist unter diesem Regime nicht vorstellbar. Die Islamische Republik betreibt also Politik in einer Gewichtsklasse, in die sie eigentlich weder politisch noch wirtschaftlich gehört. Geschweige denn militärisch - jedenfalls solange das Land keine Atomwaffen hat. Im Idealfall melden die USA sich zurück als Ordnungsmacht. Denn in Nahost herrscht blankes Chaos."/al/DP/jha