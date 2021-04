Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Pandemie-Bekämpfung in Unternehmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Pandemie-Bekämpfung in Unternehmen:

"Am Ende nutzt es den Unternehmen selbst, wenn die Regierung den Infektionsherd Firma ernster nimmt als bisher. Die deutsche Volkswirtschaft erholt sich nur deshalb vom schweren Corona-Einbruch 2020, weil die Fabriken produzieren. So kann Deutschland seine Exportstärke nutzen. Asien bekämpft die Pandemie schneller, die USA impfen schneller, all diese Staaten kaufen viele Produkte - und die Bundesrepublik liefert. Wenn aber die dritte Welle Deutschland völlig überrollt, müssen womöglich die Fabriken geschlossen werden. Das wäre nicht nur für die Firmen teuer. Ein Konjunktureinbruch trifft das ganze Land, das bisher ohne Massenentlassungen durch die Krise gekommen ist. Es liegt im Interesse aller, die dritte Welle auch durch konsequente Tests in Firmen und mehr Home-Office einzudämmen."/be/DP/fba