Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Reisen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Reisen

Bevor jedoch Grenzöffnungen für Urlauber in Betracht kommen, muss jedes Land die Seuche in den Griff bekommen. Experten erwarten, dass dies in Deutschland eher geschieht als anderswo. Dann wäre Heimaturlaub in diesem Jahr das höchste der Gefühle. Warum auch nicht. Deutschland ist seit jeher liebstes Urlaubsziel der Deutschen. Bayerns Berge konkurrieren mit Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste um den Titel der populärsten Ferienregion. Dazwischen gibt es noch viel mehr zu entdecken in viel weniger besuchten Gegenden, sei es in der Eifel, im Thüringer Wald, im Harz oder in der Oberpfalz. Dort braucht es keine Plexiglaswände. Gäste haben Platz und finden ohne Reservierung ein Jahr im Voraus bezahlbare Unterkünfte. Zudem gibt es bewährte Urlaubsformen, die bei einem Neuanfang als erste denkbar wären: Radreisen, Ferienwohnungen, Camping oder Hausboote bieten Abstand, Privatsphäre, halbwegs Sicherheit./yyzz/DP/zb