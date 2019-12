Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu schwarzer Null und Schuldenbremse

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu schwarzer Null und Schuldenbremse:

"Niemand weiß, was Donald Trump in der Handelspolitik noch alles einfällt. Niemand kann berechnen, welche Kosten der Klimawandel noch verursachen wird. Daher sollte sich die Politik im Sinne gesunder Finanzen durch die Verfassung binden. Die Schuldenbremse ist dabei unverzichtbar. Richtig aber wäre es, sie flexibler zu machen, etwa dadurch, dass man die Neuverschuldung an den Bestand alter Schulden koppelt: Je geringer dieser ist, desto mehr neue Kredite sind erlaubt. Im Übrigen hindert niemand die Regierung daran, unnötige Ausgaben im Haushalt zu streichen, um Raum für neue Investitionen zu schaffen."/al/DP/jha