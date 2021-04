Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Wirecard-Untersuchungsausschuss

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Wirecard-Untersuchungsausschuss:

"Olaf Scholz spricht stoisch und gleichbleibend freundlich und der Himmel verliert mit ihm eher an Farbe als dass er an Leuchtkraft gewänne. Er ist der pragmatische Vizekanzler, der ein passabler Kanzler sein könnte, würde er einfach nachrücken dürfe, wenn Angela Merkel das Kanzleramt verlässt. Nur, da ist eben ein Wahlkampf dazwischen, in dem er viele Wähler erobern muss. Und so ist die größte Erkenntnis des Ausschusses, dass Scholz einen Teampartner braucht, der Herzen erobern kann."/ra/DP/nas