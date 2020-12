Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Brexit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Brexit:

"Mit dem Vertrag über die künftigen Beziehungen zur EU endet ein politisches Drama, das am 23. Juni 2016 mit dem Brexit-Referendum begonnen hatte. Ein Drama voller Intrigen, Lügen und Machtspiele. Ein Drama, das nach viereinhalb Jahren mit der Gewissheit endet, dass aus einer schlechten Sache keine gute werden kann. Der Brexit hat das Vereinigte Königreich tief gespalten. Und Europas Platz in der Welt geschwächt. Wenn es etwas Positives gibt, dann ist es die Tatsache, dass London und Brüssel bei allem Groll und Missmut in der Lage waren, ein freundschaftliches Abkommen zu schließen. Ein Deal ist besser als kein Deal."