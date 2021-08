Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Krisenmanager Armin Laschet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zum Krisenmanager Armin Laschet:

"Wahrscheinlich wird Laschet versuchen, die Milliardenhilfen als Zeichen verantwortungsvoller Politik erscheinen zu lassen. Dabei zeigt die große Summe genau das Gegenteil. Sie legt offen, wie viel nach wenigen Tagen des Grauens nötig geworden ist, um die Welt für viele Betroffene wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Sie führt mitten im Wahlkampf jeder Wählerin und jedem Wähler vor Augen, was inzwischen passieren kann, weil es auf die sich verändernden Klimabedingungen keine adäquaten Antworten gegeben hat. Solange diese über Trockenheit und Hitze vor allem die Bauern plagten, traf es - noch - eine vergleichsweise kleine Gruppe. Nach der Katastrophe im Ahrtal indes wird klar, dass es mittlerweile fast jeden treffen könnte. Man muss sehr aggressiv wegschauen, um das noch ignorieren zu können. Geradezu zwangsläufig ist daher die Frage, ob die Union und ihr Kanzlerkandidat im Kampf gegen den Klimawandel eine glaubwürdige Strategie haben. Im Augenblick kann diese Antwort nur Nein lauten."/be/DP/men