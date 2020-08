Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Profifußball

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Profifußball

"Es war daher eine sehr schlechte Nachricht für die Bundesliga, als die Regierung diese Woche wissen ließ, vorerst nicht mal darüber nachzudenken, ob und wann sie ein paar Zuschauer im Stadion erlauben wird. Diese Angst gibt es längst in den Klubs und bei der Liga: Wird Fußball nach Corona wieder so wichtig sein wie früher? Kommen die Leute zurück? Oder haben sie an der neuen Freizeit ohne Fußball Gefallen gefunden? Niemand weiß, wie dynamisch dieser Prozess wird. Wie all die anderen Betroffenen in der Kultur-, Sport- und Veranstaltungsbranche muss auch der Fußball damit klarkommen, dass ein Ende der Pandemie, Restriktionen und Ungewissheit nicht in Sicht ist. Selbstredend können die Fußballer auch ohne aufgeregtes Volk auf den Tribünen ihrer Arbeit nachgehen. Doch der Glaube, dass sich der Sport selbst genug sein kann und Fernsehbilder schon ausreichen werden, um das Geschäft aufrechtzuerhalten, war ein Irrglaube."/yyzz/DP/he