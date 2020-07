Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Corona-Impfung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zur Corona-Impfung:

Ein Vakzin kann nur dann etwas nützen, wenn es in ausreichender Menge hergestellt wird und wenn diejenigen es bekommen, die die Krankheit am stärksten verbreiten oder die es am meisten brauchen - und letztlich auch nur, wenn es bezahlbar ist. Gut möglich, dass wegen der offenbar schnell nachlassenden Antikörperantwort auf Sars-CoV-2 bald nachgeimpft werden muss; dann wäre der Bedarf an Impfdosen noch höher. Schon heute sollten Regierungen daher nicht nur Vorkaufsrechte sichern, sondern auch über Verteilungspläne nachdenken, über Preise verhandeln und in Produktionsstätten investieren - möglichst nach einem internationalen Plan, der auch ärmere Regionen berücksichtigt. Sars-CoV-2 hat so stark und intensiv wie kein Appell gezeigt, dass die Bürger dieser Welt alle Menschen sind. Sie teilen nicht nur gemeinsame Werte und dieselben biochemischen Prozesse hinter ihren Gedanken und Gefühlen. Sondern sie teilen auch dieselben Erreger, mitunter bedrohliche./yyzz/DP/eas