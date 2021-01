Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur deutschen China-Politik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zur deutschen China-Politik

Bis heute gelingt es der Bundesregierung nicht, sich ihre Fehleinschätzung im Umgang mit China einzugestehen. In Berlin glaubte man lange, durch wirtschaftliche Beziehungen einen politischen Wandel in Peking bewirken zu können. Inzwischen weiß man, dass dies ein Irrtum war, zieht aber keine Konsequenzen./be/DP/zb