Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur EU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur EU:

"Viele in der Union sind verzweifelt angewiesen auf diesen Fonds. Deshalb glaubt vor allem Viktor Orbán, am längeren Hebel zu sitzen. Aufgabe der Kanzlerin ist es, ihm das Gegenteil zu beweisen. Das klingt hart, und vor allem dürfte es allen europapolitischen Instinkten Merkels zuwiderlaufen. Merkel, die erfahrenste Regierungschefin in der EU, hat sich stets von zwei Prämissen leiten lassen. Vieles ordnete sie dem Ziel unter, den europäischen Laden zusammenzuhalten. So hat sie, wenn auch vergeblich, versucht, die Briten in der Union zu halten. Wo immer es möglich war, war Merkel überdies bemüht, Konflikte nicht auf die Spitze zu treiben. Was ohnehin nicht zu lösen war - etwa die Verteilung von Flüchtlingen -, landete auf der langen Bank. Im Corona-Dezember 2020 aber bleibt Merkel keine Zeit mehr. Die Frage wäre auch: Wofür?"/ra/DP/nas