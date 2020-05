Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur SPD

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur SPD:

"Es ist nach außen kaum mehr vermittelbar, welchen Kriterien ein Kanzlerkandidat, eine -kandidatin der SPD gerecht werden muss, damit die Partei mit ihm oder ihr in die Wahl zieht. Reicht es aus, wenn sein politisches Profil den Chefs gefällt? Scholz hat die nötige Regierungserfahrung. Er genießt Ansehen in der Bevölkerung. Er hat bewiesen, dass die Partei sich auf ihn verlassen kann. In der Corona-Krise hat er als Krisenmanager weiter an Statur gewonnen. Nur, richtig begeistert ist trotzdem niemand. Würde Scholz, den Esken und Walter-Borjans bekämpft haben und den die Partei nicht als ihren Chef wollte, die SPD als Kanzlerkandidat in die Wahl führen, könnten die beiden Vorsitzenden wohl als gescheitert einpacken. Unter diesen Umständen ist es nicht überraschend, dass etliche Spitzengenossen wie Stephan Weil, Regierungschef in Niedersachsen, oder die beliebte Familienministerin Franziska Giffey kein Interesse an einer Kanzlerkandidatur zeigen."