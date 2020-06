Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Verfassungsreform in Russland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Verfassungsreform in Russland:

"Je weniger Antworten der Kreml auf die Probleme im Land findet, desto lieber zieht er sich auf vergangene Erfolge zurück. Die Verfassungsreform hilft dabei: Sie konserviert. Sie verewigt die Werte, die Putin für Russland ausgesucht hat. Sie stellt ihn auf einen entrückten Platz, an dem er darauf warten kann, in die Geschichte einzugehen. Jeden anderen Präsidenten beschränkt die veränderte Verfassung auf zwei Amtszeiten. Putin selbst erlaubt sie insgesamt sechs. Für die Russen gilt: Wer für die Reform stimmt, schafft sich als freier Wähler ein Stückchen selber ab. Wer auf Wandel hofft, sucht immer häufiger woanders danach. Mehr als die Hälfte der Russen zwischen 18 und 24 denken übers Auswandern nach. Vielleicht liegt es an dieser Resignation, dass große Proteste gegen die Verfassungsreform ausblieben. Putin wird seine Mehrheit bekommen. Und alles bleibt beim Alten."/ra/DP/nas