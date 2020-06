Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Weltwirtschaftskrise

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zur Weltwirtschaftskrise:

"Die Bundesregierung sollte sich mit ganz anderer Verve für den freien Handel einsetzen als bisher. Dazu gehören Bündnisse mit Staaten und neue Abkommen. Je mehr Nationen zusammenstehen, desto eher setzt sich in den USA und China die Einsicht durch, dass sich ein Land mit Protektionismus selbst am meisten schadet. Eine solche deutsche Strategie verlangt Dinge, die manchem Deutschen missfallen: etwa den Mercosur-Handelsvertrag mit Südamerika und einen Neustart der TTIP-Gespräche mit den USA, sobald ins Weiße Haus mit einem neuen Präsidenten die Vernunft zurückkehrt."/be/DP/eas