Pressestimme: 'Südkurier' zu Russland

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Russland:

"Eines muss man der russischen Führung lassen: Sie hat Nerven. Anders als die wortkargen Mediziner in Sibirien finden deutsche Ärzte im Fall des Regime-Gegners Nawalny sehr wohl Hinweise auf Gift. Jede Regierung der Welt wäre in dieser Situation in größter Verlegenheit. Nicht so der Kreml - er weist alle Vorwürfe kaltlächelnd zurück. Offenbar glaubt der Machtzirkel in Moskau, sich diese Dreistigkeit leisten zu können, weil er von Deutschland und der EU nichts zu befürchten hat. Tatsächlich tut sich der Westen schwer mit diesem Nachbarn. Wenn es um seine Macht geht, scheut Präsident Putin keinen Rechtsbruch und versucht zugleich, Fingerabdrücke zu vermeiden. Mehrfach verübte sein Geheimdienst Mordanschläge auf westeuropäischem Boden, selbst mitten in Berlin. Die meisten von ihnen blieben folgenlos. Seit der Invasion auf der Krim fehlt es Europa an einer überzeugenden Russland-Strategie: Appelle fruchten nicht, Drohungen ziehen nicht, Sanktionen greifen nicht. Klar, dass sich Moskau ermutigt fühlt."