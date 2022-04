Pressestimme: 'Südkurier' zu Ukraine/Autokorsos

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Ukraine/Autokorsos:

"Es gibt Meinungsbekundungen, die schwer zu ertragen sind. Die Autokorsos, die mit russischen Flaggen geschmückt durch deutsche Städte rollen, gehören dazu. Auch wenn viele Teilnehmer anderes sagen: Bei diesen Demonstrationen geht es im Kern darum, einen Angriffskrieg zu relativieren oder gar zu rechtfertigen. Für Ukrainer, die in Deutschland Zuflucht vor Putins Bomben gefunden haben, muss dies wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Trotzdem schützt unsere Verfassung auch Dummheiten: Meinungsfreiheit gilt nicht nur für mehrheitsfähige Ansichten, selbst in Kriegszeiten. Dies unterscheidet eine Demokratie von einer Diktatur, wie Putin sie errichtet hat. Das sollten auch die Fahnenschwinger begreifen, die in ihrer neuen Heimat Freiheiten genießen, die ihren Landsleuten in Russland versagt bleiben. Die Grenze ist dort erreicht, wo die Anhänger des Kremlchefs offen den Krieg propagieren, Hetze verbreiten oder Kriegsopfer bewusst verletzen. Der Rechtsstaat wird genau hinschauen müssen."/zz/DP/he