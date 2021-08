Pressestimme: 'Südwest Presse' (Ulm) zum Wahlkampf

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" (Ulm) zum Wahlkampf:

Der aktuelle Wahlkampf zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass es so gut wie gar nicht um Inhalte geht, vor allem aber wird ein Thema ausgespart, das ansonsten eine festen Platz in jeder politischen Auseinandersetzung hat: das Geld. Die politische Nachfolge der ewigen Kanzlerin Angela Merkel wird ohne Diskussion über die finanziellen Grundlagen für die "neue" Politik erörtert. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt inszeniert einen post-materiellen Wahlkampf./be/DP/mis