Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Bilanz von Robert Habeck

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Bilanz von Robert Habeck:

"Habeck erkennt offenbar sehr klar, was das Problem sein wird: Die Erwartungen an ihn und an die Grünen sind derart hoch, dass sie nur scheitern können. Die Grünen in der Regierung, so scheint es, müssen auch die aussichtslosen Kämpfe bis zum Ende kämpfen. Doch auch als Lobbyist für das Klima sollte man wissen, dass dauerhafte Fundamental-Kritik an einem natürlichen Verbündeten wie den Grünen schädlich ist. Um nachhaltig regieren zu können, wird Habeck auch Anerkennung für seine Bilanz brauchen./yyzz/DP/he