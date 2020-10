Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Corona-Lage in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Corona-Lage in Deutschland:

"Wer wird denen noch glauben, die heute schon "Land unter" rufen, wenn es schlimmer wird? Denn es wird schlimmer kommen. Der Winter naht. Auch in Deutschland werden sich die Intensivstationen stärker füllen. Statt sich in Warnungen und Bußgeldforderungen zu übertreffen, sollten Politiker einleuchtende Regelungen treffen. Die etwa Urlaubsreisen planbar machen und verhindern, dass Touristen medizinischem Personal oder Heimbewohnern Tests wegnehmen. Wir müssen uns allesamt am Riemen reißen, das stimmt. Aber das gefasst und ohne Panik."/al/DP/he