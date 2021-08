Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Debatte über Schuldenbremse

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Debatte über Schuldenbremse:

"Die Kosten, die in den kommenden 30 Jahren auf das Land zukommen, sind immens. Nicht ohne Grund hat Kanzleramtschef Helge Braun vor ein paar Monaten bereits einen Testballon bezüglich einer Aufweichung der Schuldenbremse steigen lassen. Kanzlerkandidat Armin Laschet schoss diesen prompt wieder ab. So ganz erklären, wie man Steuererhöhungen ausschließen und das alles trotzdem bezahlen will, kann der CDU-Chef allerdings nicht. Eine seriöse Antwort auf diese Frage wäre aber wünschenswert, vor allem eine, die den Komplexitätsgrad von "der Markt wird's schon richten" übersteigt."/al/DP/he