Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Entwicklung der Renten

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" schreibt zur Entwicklung der Renten:

Die Senioren sollten sich schon einmal darauf einstellen, dass es nicht so erfreulich weitergeht. Mitte nächsten Jahres droht ihnen eine Nullrunde. Immerhin ist eine Rentensenkung per Gesetz ausgeschlossen. Das ist ein großer Vorteil, auch wenn das viele Senioren nicht so sehen werden. Doch zahlreiche Arbeitnehmer haben in diesem Jahr erheblich weniger Geld in der Tasche./yyzz/DP/eas