Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Facebook

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu Facebook

Vergewaltigungsaufrufe, Holocaust-Leugnung, Mordandrohungen: Das ist in Netzwerken wie Facebook Alltag. Lange Zeit hatte sich Firmenchef Mark Zuckerberg dagegen gewehrt, Hass und Hetze zu markieren. Weil es ihm nun aber ans Geld geht, ist der Unternehmer eingeknickt. Problematische Posts von Politikern sollen markiert und Rassismus unterbunden werden. Gut so. Das Problem ist damit aber nicht gelöst. (...) Die Frage ist nun: Werden diese Nutzer sich durch einen Link, der auf die Falschinformation hinweist, bekehren lassen? Oder werden sie die Hinweise eher ignorieren? (...) Die Antwort auf Hass und Lügen im Netz liegt nicht bei Facebook oder Twitter. Die Lösung liegt in der Politik und Bildung./al/DP/zb