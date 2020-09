Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Finanzspritze für Gesundheitsämter

ULM (dpa-AFX) - Auch Spahn verknüpft Nord Stream 2 mit Aufklärung im Fall Nawalny

Dass es einen öffentlichen Gesundheitsdienst gibt, ist vielen erst durch die Corona-Pandemie so richtig klar geworden. Dabei waren die Aufgaben auch jenseits von Quarantäne und Kontaktverfolgung schon immer vielfältig - von der Beratung von Schwangeren oder Einschulungsuntersuchungen bis hin zur Hygiene in Heimen und Hallenbädern oder der Erstellung amtsärztlicher Gutachten. Viele Stellen in den Gesundheitsämtern, gerade die von Ärzten, sind unbesetzt. Was auch an der vergleichsweise schlechten Bezahlung liegt - und generell an dem Arbeitsumfeld in einem seit Jahren unterfinanzierten Bereich./al/DP/zb