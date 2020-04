Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trumps Corona-Management

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Trumps Corona-Management

Auf die eigene Wiederwahl bedacht, ging es Trump damals wie heute darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten und somit die Chancen auf einen Wahlsieg im November zu erhöhen. Er bewies damit vor allem zweierlei: einen Mangel an Führungsqualität und an moralischer Autorität. Trumps Versagen als Krisenmanager gefährdet Leben. Nun liefert er sich auch noch einen Machtkampf mit den Gouverneuren der Bundesstaaten um die Hoheit über eine kontrollierte Lockerung der Beschränkungen. Für eine Amtsenthebung Trumps ist es zu spät. Im Herbst wird es an den Wählern liegen, Trumps Krisenmanagement zu bewerten./yyzz/DP/zb