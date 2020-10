Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Abgang von Bedford -Strohm

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum Abgang von Bedford-Strohm:

"Es wäre Zeit für eine profilierte Frau. Die EKD hat starke Bischöfinnen. Annette Kurschus hat sich als Bischöfin von Westfalen einen Namen gemacht. Kirsten Fehrs, die Bischöfin aus Hamburg, als mutige Aufklärerin von sexueller Gewalt in Kirchenkreisen. Beide stehen für große Kirchenverbände. Das ist in Zeiten der Krise ein Plus. Nach der nun bald endenden süddeutschen Prägung wäre ein frischer Wind aus dem Norden kein Schaden."/yyzz/DP/fba