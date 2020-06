Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum FDP-Vorstoß für mobiles Arbeiten

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum FDP-Vorstoß für mobiles Arbeiten:

"Die FDP nutzt mit ihrer Forderung nach einem Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten die Gunst der Stunde. Nur hat sie nicht den Schutz von Arbeitnehmern im Sinn. Erklärtes Ziel ist die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages und die Aufhebung der elfstündigen Ruhezeit. Manchen Berufstätigen mag dies in Ausnahmesituationen entgegenkommen. Wird es indes zum Regelfall, kann mobiles Arbeiten - egal ob zu Hause, in der Bahn oder im Hotel- - zum Einfallstor für gestückelte Mehrarbeit und Selbstausbeutung werden. Dabei muss nun wirklich nicht mehr bewiesen werden, wie wichtig ausreichend lange Erholungsphasen für die Gesundheit sind."/be/DP/he