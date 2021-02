Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Streit um Einfamilienhäuser

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Streit um Einfamilienhäuser:

"Solche Aussagen sind für die Grünen problematisch. Denn im Gegensatz zu CDU und CSU, die seit 16 Jahren regieren, wissen viele Wähler gar nicht, woran sie bei den Grünen sind, die seitdem im Bund nicht mehr an der Macht waren. Was kommt auf die Bürger in Sachen Sozial-, Finanz- oder Gesundheitspolitik zu, wenn die Grünen mitregieren? Aussagen wie die von Fraktionschef Hofreiter machen die Partei angreifbar. Sie verfestigen den Eindruck, die Grünen seien eine Verbots- und Verzichtspartei."/ra/DP/fba