Pressestimme: 'Südwest Presse' zur globalen Mindestbesteuerung

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur globalen Mindestbesteuerung:

"Auch wenn davon Deutschland kaum profitiert: Dass eine Einigung in Reichweite ist, kann sich durchaus Bundesfinanzminister Olaf Scholz ans Revers heften. Entscheidend war allerdings seine US-Kollegin Janet Yellen. Erst die neue Regierung in Washington denkt nicht nur ans eigene Land, sondern an den weltweiten Wettbewerb. Noch sollten wir allerdings nicht zu laut jubeln. Die Praxis muss zeigen, ob sich die neuen Regeln tatsächlich so positiv auswirken wie erhofft - und ob sie schnell umgesetzt werden, ohne neue Schlupflöcher zu öffnen."/yyzz/DP/men