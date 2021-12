Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Kompetenz-Frage bei Ministern

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur Kompetenz-Frage bei Ministern:

"Keine Stunde zum Eingewöhnen im neuen Amt hatten manche Minister der Ampel-Koalition, nachdem sie vereidigt waren. Das birgt erhebliche Risiken, schon weil die Ministerien häufig mehrere tausend Mitarbeiter haben. Ein so großer Laden will geführt werden. Die fachliche Kompetenz allein reicht nicht, und noch nicht einmal die bringt jeder mit. Dass der Start einer neuen Regierung kein Selbstläufer ist, zeigt ein Blick zurück. Als die FDP 2009 die Koalition mit der Union einging, war das erstaunliche Phänomen zu beobachten, dass die Liberalen das Regieren verlernt hatten. Es wäre erstaunlich, wenn es in den nächsten Wochen nicht noch heftig knirscht, und das an unerwarteten Stellen."/yyzz/DP/men