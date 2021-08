Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Verlängerung der Maskenpflicht

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Verlängerung der Maskenpflicht:

"Nein, zu asiatischen Verhältnissen, wo der Mund-Nasenschutz unabhängig von Covid-19 zum Alltag gehört, sollte es nicht kommen, schon gar nicht als Pflicht. Insbesondere an der frischen Luft ist die Maskenpflicht absurd und war eine der sinnfreiesten Maßnahmen der gesamten Pandemie. Doch auch in Innenräumen, im Flug- und Fernverkehr muss sie bei einer steigenden Impfquote sehr gut begründet werden. "Ist doch nicht so schlimm" reicht dafür jedenfalls sicher nicht."/yyzz/DP/he