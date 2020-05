Pressestimme: 'Thüringer Allgemeine' zu Politiker-Corona-Verstöße

ERFURT (dpa-AFX) - "Thüringer Allgemeine' zu Politiker-Corona-Verstöße:

"Geschichten, die am einfachsten zu erzählen sind, verbreiten sich auch am leichtesten, halten sich am hartnäckigsten und bleiben in Erinnerung. Dieses Prinzip machen sich Populisten vor allem in sozialen Netzwerken zunutze, in denen die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne für einzelne Inhalte bei wenigen Sekunden liegt. Es gibt entweder Schwarz oder Weiß. Keine Grauzone, keine Differenzierung. Bodo Ramelow hat mit seiner Anwesenheit bei der Beerdigung seiner Nachbarin Stoff für eine solche Geschichte geliefert: Ein Ministerpräsident, der gegen eine Verordnung seiner eigenen Regierung verstößt. Das beschädigt Vertrauen in Politiker und Institutionen."/yyzz/DP/he