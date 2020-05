Pressestimme 'Volksstimme' (Magdeburg) zum Ost-West-Machtkampf in der AFD

(MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zum Ost-West-Machtkampf in der AFD

Erneut kommt es zum harten Machtkampf in der AfD. Sein Ausgang ist offen. Bislang sind alle Versuche gescheitert, die Radikalen, Völkischen und nach Neonazitum Müffelnden herauszudrängen. Lucke scheiterte. Petry auch. Nun versucht es Meuthen. Die Partei steckt in einem West-Ost-Konflikt. Setzt sich Meuthen durch, könnte die Partei als rechtskonservatives Korrektiv auch für bürgerliche Wählerschichten im Westen interessant werden. Dort sind die Wahlergebnisse meist noch recht mager. Verlöre die AfD aber ihren rebellischen, lauten und oft auch unanständig agierenden Flügel um Höcke, dürfte die Partei vor allem für ostdeutsche Protestwähler bald uninteressant werden. Zwar wollen die meisten Ostler keine Neonazis in den Parlamenten haben - wenn es aber eine Partei gibt, die es denen in Berlin mal so richtig geigt - dann tolerieren viele auch die ein oder andere Sünde. Für das Land wäre eine Entradikalisierung der AfD gut. Ob sie passiert, ist aber fraglich./yyzz/DP/mis