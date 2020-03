Pressestimme: 'Volksstimme' zu Auflagen in der Corona-Krise

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Auflagen in der Corona-Krise

In dieser Woche wird entschieden, ob das Kontaktverbot über den 5. April hinaus verlängert wird. Es ist aber schon jetzt absehbar, dass genau dies geschehen wird. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass auch weiter öffentliche Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich untersagt sind. Dies ist und bleibt ein schwerer Eingriff in das Leben aller Menschen. Bislang ist weit überwiegend eine bemerkenswerte Disziplin zu beobachten. Von Woche zu Woche aber werden die strengen Corona-Auflagen zu wachsendem Unmut führen. Doch die weitere Ausbreitung des allerorten wütenden Coronavirus zwingt die Politik, basierend auf Empfehlungen der Virologen, zu diesem Schritt. Die Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand. Es geht um Leben und Tod. Es wird auf noch unbestimmte Zeit Einschränkungen geben. Sonst kann das Coronavirus nicht eingedämmt werden. Zugleich muss schon jetzt für die Zeit nach Corona geplant werden. Die Menschen brauchen eine Perspektive - und Hoffnung./al/DP/zb