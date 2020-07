Pressestimme: 'Volksstimme' zu Chinas Rolle in der Welt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Chinas Rolle in der Welt:

"Während fast vier Jahren Trump-Regierung ist die Volksrepublik China offiziell zum Hauptfeind der USA avanciert, noch vor Russland. Das will etwas heißen. Die Konsulats-Schließung in Houston stellt den Höhepunkt der Eskalation zwischen beiden Supermächten dar. Der nächste Schritt unterhalb des Krieges wäre der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Zwar hat der US-Präsident den Konflikt immer angeheizt, doch sind die Chinesen ebenso schuld an der Verschärfung. China verhält sich außenpolitisch wie eine Pythonschlange, die ihre Gegner umschlingt, erwürgt und verspeist. Während die Parteiführung in Peking kalt lächelnd Harmonie predigt, schlängelt sie sich neben dem Technologie-Klau überall auf der Welt vor, um eiskalt zuzuschlagen. Diese Methode wird gerade in Hongkong mit aller Brutalität bis zum bitteren Ende durchgezogen. Als Nächstes auf der Liste steht Taiwan. Stoppen können die USA die Chinesen nicht, höchstens einbremsen."/ra/DP/he