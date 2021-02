Pressestimme: 'Volksstimme' zu Corona-Einmalzahlungen für Familien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Corona-Einmalzahlungen für Familien:

"Der Corona-Kinderbonus oder die Einmalzahlung für Bezieher von Grundsicherung sind nichts Halbes und nicht Ganzes. Sie funktionierenweder als Wirtschaftshilfe für Familien noch als Konjunkturspritze. 150 Euro werden die wirtschaftliche Situation keiner Familie verbessern. Wobei nur etwa 30 Prozent der Familien überhaupt finanzielle Einbußen durch Corona befürchten. Die steigende Sparquote bestätigt das. Auch die angenommenen Mehrkosten von Hartz-IV-Empfängern durch Corona scheinen nicht recht plausibel. Fest steht: Die Einmalzahlung bringt tatsächlich Bedürftigen kaum etwas und ist überflüssig bei Wohlhabenden. Das hätte der Staat sich sparen können. Ein besserer Unterricht - digital oder in Kleingruppen - wäre eine effektivere Entlastung. Als Konjunkturspritze reicht das Geld auch nicht. In den USA hat jeder Bürger einen 1000-Dollar-Scheck bekommen. Das hatte einen spürbaren Effekt. Für die meisten Familien in Deutschland sind 150 Euro ein Durchlaufposten."/yyzz/DP/he