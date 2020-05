Pressestimme: 'Volksstimme' zu den Grenzkontrollen in Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Grenzkontrollen in Europa:

"Unter der Vielzahl der Corona-Eindämmungsmaßnahmen gibt es eine Reihe von nicht plausiblen Bestimmungen. Einige Reiseregelungen gehören dazu. Insbesondere in den Grenzregionen, wo Europa längst zusammengewachsen ist, wirken Einreiseverbote, als wenn man die Altmark von der Börde trennt. Nicht einmal Lebenspartner dürfen sich treffen. Das ist so unsinnig wie die überstürzte Schließung der polnischen Grenze für Güterverkehr, die rasch zurückgenommen wurde. Reiseeinschränkungen sollten vor allem dafür sorgen, ein zweites Ischgl zu verhindern. Aber generell sind solche Corona-Hotspots regionale und keine nationalen Probleme. Leider ist weder die Zusammenarbeit in der EU noch die Corona-Messung weit genug gediehen, um sachgerecht reagieren zu können und anlassbezogen regional abzugrenzen. Die wenigen angekündigten Lockerungen ändern das nicht. Nicht nur geschlossene EU-Grenzen zeigen die Mängel beim Epidemie-Management."/yyzz/DP/he