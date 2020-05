Pressestimme: 'Volksstimme' zu den unterschiedlichen Corona-Strategien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" (Samstag) schreibt zu den unterschiedlichen Corona-Strategien:

"Vielleicht wissen wir in einem Jahr, welche Corona-Strategie die bessere war: Die Vollbremsung wie in den meisten Ländern oder das Weiterfahren mit angezogener Handbremse wie in Schweden. Das wird davon abhängen, ob es nach den Lockerungen eine zweite Welle geben wird. In Schweden hat eine mutige Regierung die Bevölkerung auf eine längere Zeit mit dem Virus eingestellt. Und die kann man nur mit den allernotwendigsten Einschränkungen überstehen. Eine zu lange Zeit im Lockdown oder mehrere Vollbremsungen wären kastastrophal. Das ist eine sehr realistische Annahme. In Deutschland könnte der Eindruck entstehen, dass die Aufhebung der strengsten Verbote auf das Ende der Epidemie hindeuten. Das begünstigt eine zweite Welle. Eine weitere Vollbremsung als Reaktion wäre aber so verheerend, dass man jetzt schon das schwedische Modell empfehlen muss. Auch wenn es mehr Mut erfordert."/yyzz/DP/men