Pressestimme: 'Volksstimme' zu Idee der Vier-Tage-Woche

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Idee der Vier-Tage-Woche:

"Eine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich, wie sie die IG Metall vorschlägt, wird mitten in der Krise wohl kaum durchzusetzen sein. Die Arbeitszeitreduzierung sollte jedoch gerade zu Corona-Zeiten ein Mittel sein, Arbeitsplätze zu sichern. Ewig kann Finanzminister Olaf Scholz kein Kurzarbeitergeld zahlen. Die Weltwirtschaft braucht aber Zeit, um wieder hochzufahren. Vor allem in der Metall- oder Chemiebranche gibt es viele Unternehmen, die Facharbeiter so gut bezahlen, das ein Lohnverzicht für Freizeit zeitweise möglich wird. Laut einer Umfrage des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) würden 39 Prozent der Befragten aus allen Berufsgruppen bis zu zehn Prozent weniger arbeiten und auf Lohn verzichten. Arbeitgeber sollten auf Freiwilligkeit setzen. Und Gewerkschaften neue Modelle entwickeln wie etwa die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Bei der Bahn hat sich die Mehrheit für sechs Tage mehr Urlaub statt 2,62 Prozent mehr Lohn entschieden."/zz/DP/he