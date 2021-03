Pressestimme: 'Volksstimme' zu Kritik der Impfkommission

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kritik der Impfkommission:

Stiko-Chef Mertens beklagt, dass sich die Länder eigenmächtig über die Impfverordnung des Bundes hinwegsetzen. Formal hat er damit Recht. Allerdings hat die Realität diese Verordnung längst ausgehebelt. Wofür der Bund, nicht zuletzt in Gestalt von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehrfach Steilvorlagen lieferte. Er war es, der bei der Impfstoff-Beschaffung vollmundig mit schillernden Ankündigungen vorpreschte, um dann die lästige Detailarbeit den Ländern überzuhelfen. Er war es, der zu spät und dann nur halbherzig etwas gegen die unselige Astrazeneca-Debatte unternahm. Hätten sich die Länder streng an die Bundes-Impfvorschrift gehalten, würden weit größere Mengen des britisch-schwedischen Impfstoffes noch Wochen oder Monate in den Depots vor sich hinschimmeln - bis alle Alten per Tippeltappeltour mit Moderna oder Biontech immunisiert sind. Hier sollte die Ständige Impfkommission besser mal den Ball flach halten./zz/DP/mis