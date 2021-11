Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ladesäulen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ladesäulen:

Dreh- und Angelpunkt der Verkehrswende ist ein dichtes Netz von Ladesäulen. Wer sich ein Elektroauto kaufen will, der fragt in erster Linie nach der Reichweite des Akkus und zugleich nach dem vorhandenen Ladesäulennetz. Will man die Verkehrswende schaffen, muss der Ausbau in den nächsten Jahren in den Turbomodus starten. Das bedeutet, mit Milliarden muss der Ausbau sowohl entlang der Verkehrswege als auch auf Parkplätzen - beispielsweise beim Arbeitgeber - und bei Mietern und Privatleuten gefördert werden. Für letztere ist der Fördertopf gerade aufgebraucht. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Preise fürs Stromtanken nicht ins Unermessliche steigen ? wie derzeit der Strompreis in Deutschland, der immer neue Rekordwerte erreicht. Die Streichung der EEG-Umlage beispielsweise wäre da ein Signal. Sonst könnte ein Szenario drohen, dass Mobilität ein exklusives Gut wird.