Pressestimme: 'Volksstimme' zu Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine:

"Die Ukraine ist in größter Gefahr - der russische Feind steht mit einer gewaltigen Militärmacht vor den Toren. Kiew fordert vom Westen Waffenhilfe, um einem Sturm standhalten zu können. Aus Deutschland gibt es nichts - das ist jedenfalls die bisherige Position der Bundesregierung. Dafür gibt es gute Gründe: die letzten schmalen Brücken zu Russland würden brechen. Außerdem verbietet es sich nach dem Weltkriegs-Inferno, dass deutsche Kanonen in der Ukraine auf russische Panzer schießen, auch wenn das 80 Jahre her ist. Doch der Ampel-Regierung ist unwohl dabei: Sie hilft statt mit Sturmgewehren nun mit 5000 Stahlhelmen. Da sind 100 000 russische Soldaten auf dem Sprung und Deutschland schickt einen Container voll Helme? Entweder Militärhilfe oder nicht - dieses Feigenblatt jedenfalls ist nur peinlich."/yyzz/DP/he