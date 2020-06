Pressestimme: 'Volksstimme' zu mühsamen Brexit-Verhandlungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu mühsamen Brexit-Verhandlungen:

"Unterschiedlicher könnten die Ziele bei den Verhandlungen nicht sein: Die EU möchte Großbritannien möglichst fest in ihr Regel-Geflecht einbinden. Großbritanniens Brexiteers wünschen möglichst weitreichende Souveränität. Premier Boris Johnson sieht darin eine Voraussetzung, um aus dem Exit ein Erfolgsmodell zu machen. Die EU hat aber kein Interesse daran, den unmittelbaren Nachbarn durch einen Handelsvertrag wie etwa mit dem fernen Kanada wettbewerbsfähiger zu machen. Die Frage, ob das fair ist, stellt bei den Verhandlungen niemand. Eine Verlängerung der Übergangsphase würde den Interessenkonflikt nicht lösen. Die EU könnte aber in einem Abkommen den Emanzipationsprozess der Briten verlangsamen, indem vom automatischen Beitritt zu künftigen Regelungen abgesehen wird. Also: Exit sofort, aber Souveränität in kleinen Dosen. Und sie müsste die Fischereirechte an schottischen Küsten opfern, die mehr symbolische als wirtschaftliche Bedeutung haben."/yyzz/DP/he