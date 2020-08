Pressestimme: 'Volksstimme' zu NRW-Landeschef Laschet auf Lesbos

MAGEDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu NRW-Landeschef Laschet auf Lesbos:

"So ist das mit den Fake News: "Freiheit" schmetterte es Armin Laschet von Flüchtlingen auf Lesbos entgegen, als er sie besuchen wollte. Es hieß, der deutsche Premierminister - sprich Kanzler - sei im Anmarsch. Das ist Laschet nicht und wird es auch kaum werden. Erst mal musste er förmlich vor wütenden Migranten fliehen. Armin Laschet hatte als NRW-Integrationsminister einen guten Ruf. Das reicht aber nicht, das Minenfeld der europäischen Flüchtlingspolitik auch nur ansatzweise zu beräumen. Aus dem erhofften PR-Erfolg in Griechenland wurde ein Reinfall. Was bleibt: Armin Laschet wird zwar als Kandidat für Spitzenposten in Partei und Staat gehandelt. Der Christdemokrat ist bis auf Weiteres aber Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Er hätte reichlich zu tun, um die erheblichen Corona-Folgen in seinem Bundesland abzumildern. Eine Visite im Wohnquartier von Tönnies-Arbeitern wäre sinnvoller gewesen als der Ausflug in die Ägäis."/al/DP/he