Pressestimme: 'Volksstimme' zu Recht auf das Heimbüro

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Recht auf das Heimbüro:

"Die Folgen der Corona-Pandemie in der Arbeitswelt sind dramatisch. Viele Arbeitsplätze in Deutschland werden dauerhaft verloren gehen. Das Heimbüro, zunächst mit Skepsis oder gar mit Ablehnung bedacht, hat sich dagegen als die harmloseste Folge in den Zeiten von Corona erwiesen. Für einige Beschäftigte hat die Arbeitszeit in der Wohnung im Alltag Vorteile gebracht. Daraus wollte Bundearbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein gesetzlich verbrieftes Recht ableiten. Ein Schelm, wer hier wahltaktische Motive erkennt. Peter Altmaier (CDU) hat ihm nun eine Absage erteilt. So strikt hat man den Wirtschaftsminister selten erlebt. Und er hat recht. Der Staat sollte sich nicht ständig mit neuen Gesetzen in die Abläufe in den Unternehmen einmischen. Es gibt bereits genügend verbindliche Regelungen von EU, Bund und Ländern, deren paragrafengetreue Umsetzung jedes Unternehmen an die Grenzen der internen Organisation bringen kann."/al/DP/he