Pressestimme: 'Volksstimme' zu Soforthilfen für arme Familien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Soforthilfen für arme Familien

Das ist prompt. Nur Stunden, nachdem der Brandbrief von 17 Sozialverbänden und Partei-Nachwuchsorganisationen wegen der galoppierenden Energie- und Lebensmittelpreise bekanntgeworden ist, hat die Familienministerin reagiert: Zügig werde es den Sofortzuschuss für Kinder armer Familien geben - man stimme sich intern nur noch über Zahlungsmodalitäten ab. Die sozialdemokratisch geführte Ampel hat den Brief als das verstanden, was er ist: als Gelbe Karte. Wenn sich traditionell eher dem linken Lager zuneigende Organisationen mit dem Nachwuchs von SPD, Grünen und Linken zusammentun und die Koalition anzählen, ist klar: Der Druck steigt. Doch die Soforthilfe ist ebenso unzureichend wie das Aus der EEG-Umlage ab Juli. Nötig wären das schnelle Aussetzen der kürzlich erhöhten CO2-Abgabe und geringere Steuern auf Nahrung und Energie. Denn auch Mittelschicht und Mittelstand sind am Limit - schließt die Ampel davor die Augen, werden noch mehr Familien Soforthilfe für Arme brauchen./be/DP/zb