Pressestimme: 'Volksstimme' zu Tücken des Bußgeldkatalogs

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Tücken des Bußgeldkatalogs:

"Der neue Bußgeldkatalog dürfte in den nächsten Wochen so einigen Verkehrsteilnehmern das erste Fahrverbot ihres Lebens bescheren. Viele betrachteten doch bislang "20 drüber" als Kavaliersdelikt. Das ist nun vorbei. In kleineren Städten, wo es keinen engmaschigen öffentlichen Nahverkehr gibt, kann ein Fahrverbot richtig zum Problem werden. Für den Handwerker genauso wie für die Mutter von zwei Kindern. Hier hätte der Gesetzgeber besser eine Warnschuss-Regelung getroffen, die beim ersten 20-drüber-Verstoß Gnade walten lässt. Gut im neuen Katalog ist, dass Fahrradfahrern deutlich mehr Schutz gewährt wird. Größere Mindestabstände beim Vorbeifahren und das vorgeschriebene Lkw-Schritttempo beim Abbiegen sorgen hoffentlich für weniger weiße Räder am Straßenrand - Symbole für tödlich verunglückte Radfahrer. Und auch die härteren Strafen gegen Blockierer von Rettungsgassen machen Sinn. Hoffentlich schreckt das Verkehrssünder ab und hilft den Rettungskräften."