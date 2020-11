Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ungarn und die EU

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ungarn und die EU:

"Viel nationalkonservatises Getöse, dann irgendwann leiser Rückzug und Händereiben über den Erfolg der Provokation. Nach diesem Muster handeln der amerikanische Präsident Donald Trump, die deutsche AfD - und auch der ungarische Premier Viktor Orbán. In Europa hat Orbán mit dieser Methode inzwischen alle kleingekocht. Er kann gegen die Europäische Union hetzen wie er will - niemand aus dem EU-Establishment leistet wirksamen Widerstand. Die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament hat die Fidesz-Mitgliedschaft zwar auf Eis gelegt, traut sich aber nicht, die Orbán-Partei rauszuschmeißen. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen scheint in keinster Weise geeignet, Orbán klug zu begegnen. Haushalt geht noch immer vor Rechtsstaatsmechanismus, weshalb sich Ungarn (und Polen) nicht fürchten müssen. Ex-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte Orbán einmal mit "Hallo, Diktator" begrüßt. Das ging als Joke durch. Heute lacht niemand mehr."/ra/DP/he