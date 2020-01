Pressestimme: 'Volksstimme' zu Vierschanzentournee

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Vierschanzentournee:

"Die 68. Vierschanzentournee ist Geschichte. Und wer unken möchten, der könnte sagen: Alles ist wie in den letzten Jahren: Die deutschen Skispringer verpassen den ganz großen Wurf. Und die, die ganz oben stehen - im aktuellen Fall Dawid Kubacki - dürfen sich über viel Renommee freuen - und wenig Geld. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Gesamtsieg gerade einmal 18 500 Euro Preisgeld abwirft. Ein Witz im modernen Sport. Keine Überraschung daher, dass die Organisatoren längst über eine Erhöhung nachdenken. Doch muss das gar nicht zwingend der richtige Weg sein. Die Wahrheit ist, dass diese vier Springen ungeachtet des Preisgeldes die absolute Elite der Sportart anziehen. Und wahr ist auch, dass ein Tournee-Erfolg überaus wertvoll ist, sich danach vergolden lässt. Mag die Tournee auch ein bisschen anachronistisch daherkommen. Sie lebt damit das vor, was dem modernen Sport so oft abgeht. Tradition, die auch ohne Millionensummen die Weltklasse-Sportler und Fans gleichermaßen erreicht."/al/DP/he