Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wissenschaft und Corona

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wissenschaft und Corona:

"Die Ansichten angesehener Virologen über Ausbreitung, Sterberaten von Covid-19 und Strategien gegen Corona liegen weit auseinander. Würde die Regierung Professor John P. A. Ioannidis (Stanford) folgen, könnten wir Karsamstag shoppen gehen. Schulschließungen wären kontraproduktiv. Hendrik Streeck (Bonn) sagt, mit den richtigen Daten könne man über Exit-Strategien sprechen. Alexander Kekulé (Halle) dagegen forderte als Erster Schulschließungen und Christian Drosten (RKI Berlin), auf den die Regierung hört, empfiehlt den "Shutdown". In der Konseqenz liegen zwischen diesen Meinungen Hunderte Milliarden Euro Unterschied an volkswirtschaftlichem Schaden. Die Wissenschaftler liefern vermutlich Antworten, die zu ihren Spezialgebieten der Forschung passen. Die Regierung ist also schlecht beraten, wenn sie wie bisher nur auf ein Institut setzt und erfolgreiche Strategien anderer Länder nicht einmal ausprobiert."/yyzz/DP/he