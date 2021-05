Pressestimme: 'Volksstimme' zum Deutschen Ärztetag

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Deutschen Ärztetag:

"Auf dem Ärztetag stand in diesem Jahr nicht der bisher übliche Streit zwischen Medizinern und der Politik im Vordergrund: Es ging um die Bewältigung der Corona-Pandemie. Unterm Strich ist zu konstatieren: Das Gesundheitssystem hat der Belastung standgehalten. Die Befürchtung, dass Corona-Erkrankte nicht adäquat behandelt werden konnten, ist nicht eingetreten. Dies ist der flächendeckenden stationären Versorgung und einer im Europa-Vergleich hohen Zahl an Intensivbetten zu verdanken, um die Deutschland in diesen Notzeiten beneidet wurde. Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt warnt zu Recht vor einer Ausdünnung von Klinikkapazitäten in Deutschland. Die Pandemie hat zweifellos Schwachstellen im System offenbart ? von der Versorgung mit Hygienematerial im Gesundheitssystem bis hin zum fehlenden Pflegepersonal. Demnächst aber die Axt an die Kliniklandschaft anzulegen, wie seit Jahren gefordert wird, dürfte sich eigentlich erübrigen."/yyzz/DP/he